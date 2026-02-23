Актриса Моника Беллуччи продемонстрировала фигуру в платье с глубоким декольте. Фото опубликовано на сайте Page Six.

61-летняя Моника Беллуччи пришла на церемонию вручения премии BAFTA, которая состоялась 22 февраля в Лондоне. Актриса выбрала для закрытого светского мероприятия черное облегающее макси-платье с глубоким декольте. Артистка дополнила наряд туфлями на каблуках, колье, клатчем и кольцом. Знаменитость позировала с уложенными распущенными волосами и вечерним макияжем с темными тенями и помадой.

Среди гостей также были Кейт Миддлтон и принц Уильям, Эмма Стоун, Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер, Тейана Тейлор, Кейт Хадсон и другие звезды.

В январе Моника Беллуччи посетила гала-вечер в честь 200-летия старейшей французской газеты Le Figaro. Актриса позировала в «голом» топе и черном брючном костюме. Образ дополнило золотое ожерелье и бордовый клатч. Волосы ей выпрямили и сделали вечерний макияж.

Позже дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя, Дева, приняла участие в показе бренда Ellie Saab, который прошел в рамках Недели моды в Париже. Девушка дефилировала на шоу в золотом макси-платье с глубоким декольте, которое было украшено бусинами и стразами. При этом модель не стала надевать бюстгальтер. Знаменитости уложили волосы в локоны и закололи часть заколкой, а также сделали макияж с черными стрелками, тенями и розовой помадой.

