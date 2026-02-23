Блогерша Дина Саева опубликовала фото после ринопластики

Блогерша Дина Саева сделала ринопластику. Об этом знаменитость сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

26-летняя Дина Саева опубликовала фото, на котором позировала с тейпированным носом. На лице девушки также были синяки после операции. Блогерша снялась без косметики и с собранными в пучок волосами.

«Сделано», — подписала фото знаменитость.

В январе Дина Саева приняла участие в тренде и выложила фото, сделанные в 2016 году. На одном из кадров блогерша позировала в белой рубашке, нежно-розовом бомбере, черных облегающих брюках и кедах. Будущая знаменитость добавила к образу очки, кольцо и клатч. Саева была запечатлена с распущенными волосами и макияжем с черными стрелками и бордовой помадой.

В декабре Дина Саева опубликовала в личном блоге фото, где предстала перед камерой с новым темным цветом волос и длинной челкой. Блогерша позировала в кадре с макияжем с тушью, тенями для ресниц и помадой. Она была запечатлена в черном макси-платье с полупрозрачным кружевным верхом. Знаменитость также надела часы и кольца.