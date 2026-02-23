Нюша снялась в «голом» топе и латексных ботфортах

Певица Нюша продемонстрировала фигуру в «голом» топе. Знаменитость разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

35-летняя Нюша предстала перед камерой в черном кружевном прозрачном топе с длинными рукавами, который сочетала с мини-юбкой в тон и латексными ботфортами на каблуках. Певице уложили волосы в крупные локоны и сделали макияж с черными стрелками, контурингом и помадой.

«Настроение: недоступна», — подписала пост знаменитость.

На прошлой неделе Нюша вышла на публику в нежно-розовом мини-платье с глубоким декольте и перьями. Верх наряда знаменитости был украшен стразами. Певица дополнила образ кожаными ботфортами на каблуках и ожерельем. Исполнительнице уложили распущенные волосы в локоны и сделали макияж с коричневыми тенями, черными стрелками и розовым блеском для губ. Звезда выступила на концерте МУЗ-ТВ, посвященном Дню всех влюбленных.

До этого Нюша снялась без макияжа и укладки, прикрыв фигуру бежевым полотенцем и демонстрируя ноги. Певица сделала несколько процедур для лица и тела у косметолога в Дубае.