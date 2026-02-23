Как два бюджетных средства помогут вернуть волосам густоту

У многих после ковида волосы начали выпадать горстями. Каждое утро расческа в клочьях, пробор светится, а привычные укладки превращаются в попытку замаскировать пустоту. Обследования, витамины, куча денег на чудо-ампулы — все остановит выпадение. Но вернуть то, что ушло? Нет. Автор канала «О здоровом образе жизни, красоте и счастье» советует попробовать то, что точно не навредит и стоит копейки.

Первое — крепкий черный чай. Да, обычный чай, который мы все пьем. Заварите ложку на стакан кипятка, настаивайте минут 15, остудите и перелейте в бутылочку с распылителем. Нанесите по проборам перед мытьем головы, массируйте. Чай содержит дубильные вещества, которые укрепляют корни, улучшают кровообращение и уменьшают жирность. Волосы реально становятся крепче и меньше ломаться.

Второе — аптечная настойка перечной мяты. Это вообще находка за копейки. Разведите одну часть настойки с двумя частями воды, нанесите на кожу головы, слегка массируйте и оставьте минут на 40. Сначала чувствуется приятное покалывание и прохлада, потом кожа будто оживает. Через месяц регулярного применения появится пушок у висков, ускорится рост, исчезает зуд, да и жирность у корней заметно снижается.

Почему это работает? Оба средства стимулируют кровообращение. А хороший кровоток — это питание для луковиц. Мята пробуждает спящие фолликулы, чай работает как антиоксидант и мягкий антисептик. Никакой химии, никаких бешеных трат. Только регулярность и терпение. Буквально через пару месяцев появляется первый пушок.

