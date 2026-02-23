Модель Виктория Лопырева позагорала в бикини

Телеведущая и модель Виктория Лопырева снялась в бикини и юбке. Знаменитость поделилась фотографией в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя Виктория Лопырева предстала перед камерой в красном лифе бикини, который дополнила мини-юбкой в тон. Модель позировала с распущенными волосами, стоя спиной к камере. Телеведущая была запечатлена вместе с сыном Марком Лионелем на пляже в Дубае.

Виктория Лопырева родила первенца в Майами 5 февраля 2019 года. Знаменитость практически год отказывалась называть имя возлюбленного, от которого забеременела, поскольку Игорь Булатов был женат на дочери главы компании «Ташир» Тате Карапетян. У бывших супругов есть двое малолетних детей. Экс-жена предпринимателя заявляла в личном блоге, что о романе мужа узнала из интернета, но мстить ему или Виктории Лопыревой не собиралась.

Звезда в 2023 году заявила в интервью, что живет отдельно от Игоря Булатова. По признанию модели, официально они не разводились, пытаясь найти правильный выход из сложившейся ситуации ради общего ребенка.

