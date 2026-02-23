Хирург рассказал, какие пластические операции делают мужчины в России

Стереотип относительно того, что пластическая хирургия — исключительно женская прерогатива, постепенно разрушается. В последние годы наблюдается заметный сдвиг: мужская аудитория все активнее обращается к эстетической медицине. Мотивы различны: от желания «остановить» возрастные изменения до коррекции внешности. «Вечерняя Москва» в преддверии 23 Февраля узнала у пластического хирурга Александра Каткова, какие методики эстетической медицины наиболее популярны среди российских мужчин.

По словам специалиста, глобальный тренд в эстетической медицине очевиден: мужская пластическая хирургия стремительно набирает обороты. В странах — лидерах отрасли (США, Бразилии и Южной Корее) ежегодно фиксируется устойчивый рост числа операций среди пациентов-мужчин. В России доля эстетических вмешательств у мужчин пока составляет порядка 10 процентов, однако уже сейчас специалисты прогнозируют ее последовательное увеличение.

Пластический хирург выделил несколько самых популярных процедур у мужчин.

Мужская блефаропластика

Глаза — универсальный маркер возраста, и у мужчин это проявляется не менее явно, чем у женщин. Нависающие кожные складки верхнего века, «малярные мешки» в области скул, периорбитальные морщины придают взгляду тяжесть и утомленность, визуально прибавляя годы. Парадокс в том, что первые признаки старения часто проявляются в период, когда мужчина ощущает себя на пике формы и меньше всего готов мириться с возрастными изменениями, отметил доктор:

— Именно поэтому блефаропластика уверенно занимает первое место в рейтинге омолаживающих процедур для мужчин. Ее ключевое преимущество — способность кардинально освежить внешность, вернув взгляду ясность и открытость без явных следов хирургического вмешательства. Современная методика предполагает индивидуальный подход к каждому случаю. Сегодня это не отдельная операция, а целый комплекс процедур, направленный на омоложение всей периорбитальной зоны вокруг глаз.

Для мужской блефаропластики особенно важно отсутствие каких-либо рубцов. Поэтому к сильному полу чаще применяются конъюнктивальные методики проведения процедуры или так называемая безоперационная верхняя блефаропластика, которая не оставляет следов, подчеркнул специалист.

Другие омолаживающие операции

Когда одной блефаропластики недостаточно для достижения желаемого результата коррекции возрастных изменений верхней зоны лица, оптимальным выбором становится эндоскопический лифтинг. Эта методика эффективно решает целый комплекс эстетических проблем: от опущения бровей и нависания верхних век до морщин лба, межбровной зоны, зоны вокруг глаз и средней зоны лица, заверил доктор.

Процедура привлекает пациентов целым рядом существенных достоинств:

минимальная травматичность;

быстрое восстановление;

выраженная эффективность;

незаметные следы вмешательства.

— Вместе с тем есть отличие мужского эндоскопического лифтинга от женского. И оно не в разнице ведения операции, а в результате, которого мы хотим достичь. При изменении положения бровей у мужчин мы не можем задирать их слишком высоко, потому что для мужского лица характерно их низкое расположение. Поднимая брови вверх, мы делаем их неестественными, феминизируя образ в целом, — объяснил Катков.

Ринопластика

Мужской нос — одна из ключевых черт, формирующих облик. В практике пластических хирургов преобладают запросы на коррекцию размеров, изменение формы и исправление эстетических дефектов. При этом мотивация часто носит комплексный характер. Часто мужчины обращаются за хирургической помощью по медицинским показаниям, например при нарушении дыхания, последствии травм, заметил эксперт.

— На сегодняшний день наиболее прогрессивным методом хирургической коррекции является пьезоринопластика. Ее принципиальное отличие от классических методик — использование ультразвуковых технологий, обеспечивающих исключительную точность операции. В ходе операции применяется специализированный аппарат — пьезотом, который воздействует ультразвуковыми волнами исключительно на костные структуры носа, не затрагивая мягких тканей, сосудов и нервных окончаний, — рассказал Катков.

В результате минимизируются последствия хирургического вмешательства: практически отсутствуют синяки и выраженные отеки, реабилитация проходит значительно легче и быстрее. При этом результат получается естественным, формируются гармоничные линии носа без видимых следов хирургического вмешательства, добавил врач.

Стройное тело

Липосакция и абдоминопластика — два популярных метода коррекции фигуры у мужчин, которые помогают добиться рельефного торса и улучшить контуры тела. Липосакция фокусируется на удалении локальных жировых отложений, а абдоминопластика решает более комплексные проблемы, включая избыток кожи и слабость мышц брюшной стенки, уточнил специалист.

— Эти процедуры часто комбинируют для достижения более выраженного и стабильного результата: плоского и подтянутого живота с четким контуром талии. Липосакция убирает жир, а абдоминопластика устраняет избыток кожи и укрепляет мышцы. Однако такая комбинация требует более длительной реабилитации. Перед операцией необходима консультация пластического хирурга и тщательная подготовка, включающая обследование. Соблюдение рекомендаций врача в период реабилитации поможет минимизировать риски осложнений и сохранить результат, — уверен Катков.

По его мнению, современные тенденции указывают на формирование нового стандарта мужской привлекательности, включая ухоженность и заботу о внешности. Есть все основания полагать, что в перспективе пластическая хирургия может стать неотъемлемой частью комплексного подхода к поддержанию мужской привлекательности и борьбе с возрастными изменениями.

