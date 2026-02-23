Актрису Кирстен Данст засняли в порванной юбке на вечеринке

У голливудской актрисы Кирстен Данст порвалась юбка на вечеринке. Фото были опубликованы на сайте Daily Mail. Папарацци подловили Кирстен Данст, когда она прибыла на вечеринку Universal в закрытом клубе Oswald's в Лондоне. Мероприятие прошло после церемонии вручения премии BAFTA. Актрису засняли в черной порванной юбке до ягодиц. Знаменитость также была одета в розовую блузу с широкими рукавами, босоножки на каблуках и серьги. В сентябре 43-летняя Кирстен Данст посетила церемонию вручения премии Tribute Awards в Торонто. Актриса выбрала для закрытого мероприятия белое полупрозрачное макси-платье, под которое надела трусы с завышенной талией. Артистка дополнила свой образ золотыми серьгами и браслетом. Знаменитости сделали небрежную укладку и макияж с коричневыми тенями и розовой помадой. До этого Кирстен Данст в разговоре с Indie Wire усомнилась в необходимости продолжения франшизы "Человека-паука" с Тоби Магуайром. "Я не думаю, что нам это нужно. Я не знаю. Это было так давно. Я просто не знаю, как бы они поступили, какой была бы история. Я не знаю. Кажется… я не знаю! Все зависит от сценария, но, может быть, оставим все как есть? Понимаете, о чем я?" — заявила Данст.