76-летняя Вера Вонг вышла в свет в облегающем платье с драпировкой

Дизайнер Вера Вонг продемонстрировала фигуру в платье с драпировкой. Фото опубликованы на сайте Page Six.

76-летняя Вера Вонг пришла на церемонии вручения премии BAFTA, которая состоялась 22 февраля в Лондоне. Дизайнер появилась на красной дорожке в белом облегающем макси-платье с драпировкой и черными объемными рукавами. Модельер также надела солнцезащитные очки. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж.

Среди гостей также были Эмма Стоун, принц Уильям и Кейт Миддлтон, Тейана Тейлор, Кейт Хадсон и другие звезды.

В ноябре Вера Вонг посетила церемонию вручения премии CFDA Fashion Awards. Дизайнер вышла на красную дорожку в черном топе и белой шелковой макси-юбке. Модельер дополнила образ накидкой и солнцезащитными очками. Знаменитость позировала перед фотографами с уложенными распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.

До этого Вера Вонг появилась на показе бренда Balenciaga. Она вышла на публику в спортивных брюках и черной майке. Волосы дизайнер распустила и сделала вечерний макияж. В комментариях знаменитость раскритиковали за худобу, заявив, что она «исчезает на глазах».