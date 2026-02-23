Возлюбленная Касселя снялась в крошечном лифе и мини-юбке

Возлюбленная Венсана Касселя Нара Баптиста вышла на публику в крошечном лифе. Манекенщица разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

29-летняя Нара Баптиста показала фигуру в крошечном топе со стразами на груди, который сочетала с белой ультракороткой юбкой и неоновыми босоножками на каблуках. Модель примерила розовый парик со стрижкой. Манекенщица также сделала макияж с черными стрелками и блеском для губ. В таком наряде знаменитость отправилась на карнавал в Рио-де-Жанейро.

В январе Венсан Кассель впервые за долгое время вышел в свет с возлюбленной. Влюбленные приехали в Париж на показ кутюрной коллекции бренда Schiaparelli в рамках Недели моды. Нара Баптиста поделилась кадрами с мероприятия в Instagram.

Слухи об отношениях Касселя с молодой моделью появились еще в 2023 году. В сети раскритиковали актера за роман с девушкой, которая на 30 лет его моложе, однако влюбленные не реагировали на хейт. Поклонники предполагали, что чувства артиста скоро пройдут и он расстанется с Баптистой, однако этого не произошло.

