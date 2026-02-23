Модель Кайли Дженнер в платье с глубоким декольте пришла на BAFTA

Звезда реалити-шоу и модель Кайли Дженнер в откровенном платье вышла в свет с актером Тимоти Шаламе. Фотографии были опубликованы на сайте Page Six.

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе появились на церемонии вручения премии BAFTA, которая состоялась 22 февраля в Лондоне. Модель позировала на закрытом светском мероприятии в черном облегающем макси-платье с глубоким декольте, украшенном кристаллами. Звезда реалити-шоу также надела кольцо и массивные серьги. Ей уложили волосы и сделали макияж с черными стрелками, розовыми румянами и помадой. Тимоти Шаламе надел черную рубашку с бабочкой и брючный костюм.

Среди гостей также были Эмма Стоун, принц Уильям и Кейт Миддлтон, Тейана Тейлор, Кейт Хадсон и другие звезды.

На прошлой неделе папарацци засняли Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе, когда они ужинали в пиццерии Flour Pizza в Брентвуде. По информации журналистов, ради модели и актера закрыли заведение на вечер. Влюбленные ели пиццу с пепперони и пили газировку. На одном из фото знаменитости целовались.

