Юлия Ковальчук примерила образ в стиле Мэрилин Монро

Певица Юлия Ковальчук поделилась с подписчиками эффектным видео в Инстаграме (запрещен в РФ), представ в образе, навеянном стилем легендарной Мэрилин Монро.

© Super.ru

43-летняя артистка появилась перед камерой в белом мини-платье с открытой спиной и глубоким декольте, подчеркнув элегантность и женственность образа. Наряд дополнили туфли на каблуках, массивные серьги и цепочка с кулоном. Волосы певицы были уложены мягкими локонами, а макияж подчеркнул черты лица, добавив образу голливудского шика.

© Соцсети

В подписи к видео Ковальчук сделала откровенное признание:

«Люблю я свой возраст. Такой осознанный и лёгкий».

Ранее Юлия Ковальчук на фоне недавнего семейного скандала высказалась об отношениях со своим супругом — Алексеем Чумаковым. Она назвала его ярким альфа-самцом, который живет по принципу «мужчина хочет и делает». А вот формулировка со словом должен Чумакову непонятна.