С этой классикой не соскучишься: вариации брутальных образов в новом прочтении

Накануне главного мужского праздника самое время пристально посмотреть на понятие «мужественность» и переосмыслить его модные составляющие. впрочем, что-то остается неизменным — так, зимний сезон-2025-2026 посвящен беспроигрышной классике, но в неожиданных интерпретациях. Знакомимся!

Классические мужские костюмы — казалось бы, что может быть... скучнее. давайте начистоту: кажется, сложно придумать что-то новое в комплекте-двойке или тройке. Он существует в узнаваемом виде четыре столетия и пережил значительную трансформацию из недосягаемого объекта желания в чуть ли не повседневную униформу, в которой каждый может почувствовать себя уверенно и комфортно. Все благодаря глобальным тенденциям к упрощению всего и вся: вместо сложного кроя и материалов, требующих предельной внимательности в носке, сейчас в ходу расслабленные силуэты, универсальные износостойкие ткани, а также возможность сочетать строгую классику с casual-вещами. благодаря такому тренду костюм сегодня носят по любому поводу: на выход, на работу, да просто так. И, конечно, существует масса вариантов и интерпретаций знакомой нам тройки. Словом, есть из чего выбрать.

Знакомые все лица

Силуэты, которые мы видим на показах Mountaineering, Wooyoungmi и Emporio Armani, — как раз такие, что мы представляем, говоря о классическом костюме. совершенный крой и посадка, которая подчеркивает все достоинства фигуры, глубокие нейтральные оттенки — синий, коричнево — графитный или черный, такое идет всем. Очевидно, что такие костюмы шьются на века и означают возвращение традиционных во всех смыслах модных ценностей. Впрочем, даже в рамках этого трен- да есть место для фантазии и вариаций: например, модель от бренда Ernest W. Baker выглядит вполне сдержанно, но стоит присмотреться, и мы замечаем что брюки, обязанные быть прямыми, имеют расклешенный крой, а тончайшая белая полоска на темно-серой ткани оказывается асимметричной. Или же предложение от Auralee — совершенная тройка с... кожаным жилетом, будто классическое напоминание о бунтарской природе каждого «тихого омута».

Ваш выход

Зимой классическому костюму требуется достойный компаньон — такой, как классическое пальто. Но в этом сезоне дизайнеры, воспевшие традиции, решили дать фантазии волю. Например, бренд Louis Gabriel Nouchi сделал ставку на благородный травянистый зеленый: двубортная макси-модель сделает мужской образ более смелым и глубоким, чем привычные всем (и порядком наскучившие, будем откровенны) черные пальто. Вариант для более мобильных и менее рисковых в плане цветовой гаммы — от Sacai: короткое серо-коричневое пальто с необычным воротом отлично подойдет и для классического образа, и для создания более универсальных casual-нарядов. Rрасивый насыщенный синий оттенок интересной модели от Setchu подчеркивает необычный крой — обратите внимание на «двойные» рукава! Наконец, наши фавориты — два длиннополых классических варианта в очень благородных оттенках: песочно-коричневый от Lemaire станет просто универсальным бойцом в гардеробе любого мужчины, впрочем, как и серая модель от Dolce&Gabbana.

Мистер неординарность

Смельчакам, которым хочется экспериментов на классическом поле, мы советуем присмотреться к творениям тех дизайнеров, которые в своих зимних коллекциях поставили на повсеместно актуальные асимметрию, оверсайз и многослойность. Вольные и творческие интерпретации классических костюмов звучат здесь неожиданно и эксцентрично, но очень привлекательно. Так, светлый комплект от Kidsuper при первом взгляде на него напоминает хаотично собранный, словно наспех или на бегу, деловой костюм, причем (давайте будем честны) не первой свежести. Но присмотревшись, мы замечаем, насколько элегантно и по-современному иронично смотрится дикий микс офисного образа и гранжевого лука. Оттенки гранжа на классической основе мы наблюдаем и в коллекции Hed Mayner, который представил канонический оверсайз, в котором хочется выходить и в пир, и в мир, и в добрые люди. серый цвет для костюма был выбран не случайно: он гармонизирует и балансирует эпатажный силуэт. куда более сдержанный оверсайз представил бренд Willy Chavarria — правда, черная свободная двойка была пошита из шелковистой струящейся ткани и украшена объемным красным цветком. чтобы не было скучно!

Hаконец, тем, чья душа требует сложных и ломаных линий, просто необходимо вдохновиться моделью от Bluemarble, представивших удивительный пиджак с гипертрофированными плечами, акцентной талией и полным отсутствием воротника.

Бал цветов

Может ли мужчина позволить себе быть ярким? Можно ли создать красочный и эффектный образ без риска быть обвиненным в излишней эксцентричности и эпатажности? Дизайнеры, создававшие зимние коллекции 2026 года, дают однозначный ответ — не только можно, но и нужно! В этом сезоне тем, кому хочется добавить жизни и цвета в свои повседневные и праздничные комплекты, стоит вдохновляться, например, решением от Dior: элегантный двубортный пиджак молочно- кремового цвета можно было бы назвать сдержанной классикой, если бы не бутоньерка, украсившая один из бортов. Дарить женщинам цветы — даже в мужские праздники — можно не только в прямом смысле слова, но и в переносном, например, нарядившись в шикарную бархатную двойку от Amiri. классический крой — зато какой цвет! На черно-фиолетовом фоне распускаются желтые и алые розы, А дополнено это великолепие яркой рубашкой и кожаным галстуком. Красота да и только. Ну и напоследок мы советуем вам обратить внимание на смелый бархатный наряд от упомянутого уже бренда Willy Chavarria — расслабленный и мягкий оверсайз здесь смотрится невероятно органично в пошиве из мегаактуального вельвета невероятного цвета сочной травы. таким праздничным выходом совершенно точно можно при звать приближение весны!