Под шапкой не испортится: прически, которые идеально подходят для зимы
Зима — время мягких пальто, горячего шоколада и, увы, шапок. Но это не повод жертвовать стилем: правильная прическа под головным убором и после него может выглядеть так же безупречно, как и без шапки. Стилист Юлия Никифорова рассказывает о вариантах, к которым обязательно стоит присмотреться.
Низкий небрежный пучок — король шапочного сезона
Он не мешает и не дает волосам слипнуться у корней.
«Сделайте его чуть „неряшливым“: вытяните пару прядей у лица, используйте мягкую текстурирующую пасту или спрей», — говорит стилист.
Рекомендация: фиксируйте пучок мягкой резинкой‑скранчи из шелка — она снижает ломкость.
Низкий хвост с объемом у корней
Универсален для любых длин. Перед сборкой приподнимите волосы у основания, слегка начешите тонкой расческой, закрепите резинкой и спрячьте ее прядью.
«Чтобы хвост не потерял блеск, нанесите каплю масла на кончики — и никакого „сухого“ вида после снятия шапки», — рекомендует Юлия.
Короткие стрижки и боб: самое простое решение
«Выбирайте текстурирующий стайлинг: легкий мусс и пальцевая укладка сохраняют форму и дают естественный объем», — советует эксперт.
Для боба идеально подойдет мягкая челка‑шторка: она не прилипает ко лбу и возвращается в форму практически мгновенно.
Косы и волны — верные спутницы морозов
«Одна или две французские косы защищают волосы от ветра, а после того, как вы сняли шапку, выглядят аккуратно и романтично», — рассказывает стилист.
Для более легкого варианта — свободная боковая коса, которую можно немного распушить для мягкости.
Волны «lived‑in» и легкие локоны держатся под шапкой, если использовать термозащиту и текстурирующий спрей. Делайте волны не от корней, а от середины длины — так корни будут свободны и не сплющатся под шапкой.
Пара рекомендаций для помощи в укладках от стилиста
- Всегда полностью сушите волосы перед выходом — влага под шапкой дает пушистость.
- Используйте качественную косметику для ухода за волосами и стайлинга, и ваш результат будет предсказуем и стойким.
- Используйте антистатические средства: сыворотки, масла или текстурирующие спреи.
- Шелковые подкладки и шапки с мягкой посадкой спасают прическу и уменьшают трение.
- Носите с собой маленькую карманную расческу и сухой шампунь — быстро освежит образ.
- Прическу позволяют сохранить шапки чуть большего размера, а не с плотными резинками.
- Обратите ваше внимание на разные формы головных уборов, это могут быть и панамы из меха, капор, утепляющие капюшоны, или косынки.
Зима — отличный повод поэкспериментировать: шапка не враг стиля, а аксессуар, который можно интегрировать в образ. Подберите подходящий вариант под ваш образ жизни, и холодная погода перестанет диктовать правила.