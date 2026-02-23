Под шапкой не испортится: прически, которые идеально подходят для зимы

Зима — время мягких пальто, горячего шоколада и, увы, шапок. Но это не повод жертвовать стилем: правильная прическа под головным убором и после него может выглядеть так же безупречно, как и без шапки. Стилист Юлия Никифорова рассказывает о вариантах, к которым обязательно стоит присмотреться.

Низкий небрежный пучок — король шапочного сезона

Он не мешает и не дает волосам слипнуться у корней.

«Сделайте его чуть „неряшливым“: вытяните пару прядей у лица, используйте мягкую текстурирующую пасту или спрей», — говорит стилист.

Рекомендация: фиксируйте пучок мягкой резинкой‑скранчи из шелка — она снижает ломкость.

Низкий хвост с объемом у корней

Универсален для любых длин. Перед сборкой приподнимите волосы у основания, слегка начешите тонкой расческой, закрепите резинкой и спрячьте ее прядью.

«Чтобы хвост не потерял блеск, нанесите каплю масла на кончики — и никакого „сухого“ вида после снятия шапки», — рекомендует Юлия.

Короткие стрижки и боб: самое простое решение

«Выбирайте текстурирующий стайлинг: легкий мусс и пальцевая укладка сохраняют форму и дают естественный объем», — советует эксперт.

Для боба идеально подойдет мягкая челка‑шторка: она не прилипает ко лбу и возвращается в форму практически мгновенно.

Косы и волны — верные спутницы морозов

«Одна или две французские косы защищают волосы от ветра, а после того, как вы сняли шапку, выглядят аккуратно и романтично», — рассказывает стилист.

Для более легкого варианта — свободная боковая коса, которую можно немного распушить для мягкости.

Волны «lived‑in» и легкие локоны держатся под шапкой, если использовать термозащиту и текстурирующий спрей. Делайте волны не от корней, а от середины длины — так корни будут свободны и не сплющатся под шапкой.

Пара рекомендаций для помощи в укладках от стилиста

Всегда полностью сушите волосы перед выходом — влага под шапкой дает пушистость.

Используйте качественную косметику для ухода за волосами и стайлинга, и ваш результат будет предсказуем и стойким.

Используйте антистатические средства: сыворотки, масла или текстурирующие спреи.

Шелковые подкладки и шапки с мягкой посадкой спасают прическу и уменьшают трение.

Носите с собой маленькую карманную расческу и сухой шампунь — быстро освежит образ.

Прическу позволяют сохранить шапки чуть большего размера, а не с плотными резинками.

Обратите ваше внимание на разные формы головных уборов, это могут быть и панамы из меха, капор, утепляющие капюшоны, или косынки.

Зима — отличный повод поэкспериментировать: шапка не враг стиля, а аксессуар, который можно интегрировать в образ. Подберите подходящий вариант под ваш образ жизни, и холодная погода перестанет диктовать правила.