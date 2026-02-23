Высота сезона: актуальные каблуки на весну 2026

Весна 2026 уже наступает нам на пятки. А это значит, что мы вот-вот (наконец-то!) попрощаемся с пуховиками и образами а-ля капуста, дутиками и угги, свитерами и утепленными штанами. На смену всему теплому и объемному придет летящее и высокое (каблук, имеем ввиду). Так что самое время подготовить обувной гардероб к новому сезону.

В этом году внимание дизайнеров сосредоточено на сочетании элегантности и удобства. Каблуки становятся инструментом для уверенного и комфортного шага. Вместе со стилистом-имиджмейкером Ириной Бутусовой разбираемся, какие каблуки будут в тренде весной 2026.

Тонкая шпилька

Классическая шпилька никогда не теряет своей привлекательности. Она придает силуэту женственность и стройность, визуально удлиняя ноги, при этом остается универсальной.

«Весной 2026 особое внимание стоит уделить высоте от 5 до 7 сантиметров. Такой каблук позволяет сохранять грациозность, не жертвуя своим комфортом. Правильное расположение шпильки под пяткой и плавное сужение к полу делают обувь устойчивой даже при длительной носке. Поэтому в традиционных лодочках и слингбеках теперь можно ходить целый день по офису», — говорит Ирина.

Блочный каблук

Широкий, прочный и стабильный блочный каблук вновь возвращается на модные подиумы. Он удобен для активностей в городе, и при этом сохраняет элегантность образа.

«В 2026 году дизайнеры предлагают разнообразные формы: от строгих прямоугольных до модных трапециевидных. Трапециевидные каблуки удачно смотрятся на ботильонах, лодочках и босоножках, позволяя сочетать практичность с изысканным стилем», — отмечает стилист.

Киттен-хилл

Мини-каблук, или так называемый kitten heel, становится символом элегантности без лишней нагрузки на ноги. Он идеально подойдет, если вы цените утонченность и женственность, но не готовы к высокой шпильке.

«Небольшая высота и аккуратная форма делают обувь с микрокаблуком подходящей для любых нарядов — от воздушных платьев до трикотажных ансамблей. Киттен-хилл демонстрирует, что грация может идти рука об руку с комфортом. Кстати, сейчас мини-каблук можно встретить даже у босоножек и лоферов», — комментирует Ирина.

Танкетка

Танкетка вновь возвращается на модные подиумы, напоминая о духе нулевых, но с современным взглядом на стиль. Она объединяет комфорт и визуальный эффект высоты, а также создает интересные силуэты обуви.

«Варианты с острым мысом, клоги в стиле бохо и сапоги с небольшой винтажной потертостью делают танкетку универсальной и легко интегрируемой в повседневный гардероб», — отмечает эксперт.

Деформированный каблук

Для смелых и экспериментальных образов деформированный каблук предлагает неожиданные формы и геометрические изгибы. Он может быть хаотичным, немного наклоненным или с необычными изломами. Теперь все внимание захватит именно каблук, обувь становится акцентным элементом образа.

«Деформированные каблуки подойдут далеко не всем. Они делают каждый шаг заметным и позволяют играть с архитектурой силуэта. Только важно, чтобы в обуви было удобно, поэтому, если решитесь на покупку, не забудьте пройтись пару метров», — советует Ирина.

Фигурный каблук

«В этом сезоне дизайнеры используют геометрические узоры, фирменные элементы брендов, а также монохромные и яркие вариации, чтобы придать классическим моделям новый характер», — комментирует стилист.

Фигурные каблуки выглядят очень оригинальными и делают обувь центральной деталью всего образа. Но, как и с деформированным каблуком, следует уделить внимание комфорту при ходьбе.