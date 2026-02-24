Пластический хирург объяснил, когда и почему может испортиться форма носа

Форма носа после пластической операции может измениться по прошествии времени. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на пластического хирурга, профессора Тиграна Алексаняна.

По словам эксперта, с возрастом кожа становится менее упругой, а подкожные ткани лица теряют объем. Так, спустя 10 лет после хирургического вмешательства многие пациенты замечают, что форма носа может немного измениться. Например, у людей старше 40 лет может наблюдаться опущение кончика носа, что связано с гравитационным воздействием и изменениями в структуре кожи.

Скорость и характер изменений кожи также зависят от множества факторов. Среди них генетическая предрасположенность и неправильный образ жизни.

Так, у курящих людей или тех, кто не уделяет должного внимания уходу за кожей, эти процессы могут протекать быстрее. Еще одним фактором, ускоряющим процесс старения, является воздействие солнечных лучей и загрязненный воздух.