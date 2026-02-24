Обнародованы новые детали Met Gala 2026

Журнал Vogue обнародовал новые детали бала Met Gala 2026 года. Сообщение опубликовано на сайте модного издания.

Теме дресс-кода весеннего бала, который состоится 4 мая, дали название Fashion is Art («Мода — это искусство»). Согласно его идее, гостям нужно показать костюм как настоящее произведение искусства.

«Что объединяет каждый кураторский отдел и каждую галерею музея, так это мода, или одетое тело? Это общая нить, пронизывающая весь музей, и именно в этом заключалась первоначальная идея выставки», — отметил куратор Метрополитен-музея Эндрю Болтон.

Ранее сообщалось, что предстоящий Met Gala будет посвящен искусству костюма. При этом утверждалось, что с выставкой откроется новое пространство площадью около 1115 квадратных метров и будет располагаться рядом с Большим залом Метрополитен-музея.

Позже стало известно, что на Met Gala впервые за 10 лет появится Бейонсе. Уточняется, что певица будет присутствовать на нем в качестве сопредседателя. Вместе с ней бал возглавят актриса Николь Кидман и теннисистка Винус Уильямс.