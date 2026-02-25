Кендалл Дженнер снялась в оголяющем грудь боди и колготках

Звезда реалити-шоу и модель Кендалл Дженнер показала фигуру в оголяющем грудь боди. Фото опубликовано в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

30-летняя Кендалл Дженнер стала героиней нового выпуска французского журнала Vogue. На обложке модель предстала в красном боди с глубоким декольте, которое дополнили колготки в тон и туфли на маленьком каблуке. Звезде реалити-шоу сделали укладку в небрежном стиле и макияж в нюдовых тонах.

© Газета.Ru

На прошлой неделе Кендалл Дженнер приняла участие в новой рекламной кампании бренда Khaite. На одном из кадров модель позировала с обесцвеченными бровями и макияжем с черной помадой. Звезде реалити-шоу также сделали гладкий пучок. Бизнесвумен позировала в горчичной блузе и кожаной юбке на диване.

До этого Кендалл Дженнер показала бекстэдж с одной из недавних фотосессий. Модель была запечатлена в черном бюстгальтере и трусах, которые она подняла каблуками туфель. Знаменитость позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем с коричневыми тенями, контурингом, румянами и блеском для губ. Рядом с манекенщицей на полу лежал снимок, который являлся референсом кадру.