Кендалл Дженнер показала идеальное пальто на весну 2026

Пока модные дома стремятся следовать новым трендам с подиумов, Кендалл Дженнер вновь делает ставку на прошлое. И, честно говоря, она в выигрыше. Этой весной она фактически назвала главным пальто сезона старый добрый дафлкот — тот самый с крупными деревянными застёжками и накладными карманами. Когда-то его носили как символ британской сдержанности, а теперь он стал частью новой модной философии: меньше покупать, выбирать осознанно и искать вещи с историей.

© Just Talks

Недавно в Лос-Анджелесе модель отправилась на ужин в Sushi Park — культовую точку притяжения голливудской тусовки. Для выхода она выбрала винтажную модель L’Est Rose. Короткий крой, чёрная шерсть, ненавязчивый цветочный мотив в духе ретро и подкладка из коричневого экомеха — звучит спокойно, но выглядит эффектно. Главный маркер — массивные деревянные застёжки, которые сразу выдают характер фасона.

Кендалл не стала усложнять образ. Прямые синие джинсы, лаконичные чёрные балетки с квадратным носом, плетёная сумка Bottega Veneta, узкие солнцезащитные очки и маленькие серьги-кольца из золота. Всё просто и по делу. Пальто здесь играет первую роль, остальные вещи работают фоном. Такой подход сейчас ценится больше, чем любые громкие логотипы.

Интересно, что за день до этого Дженнер была на Супербоуле в Санта-Кларе вместе с сёстрами Кардашьян и Хейли Бибер. Там она выбрала более привычный стадионный формат: укороченный топ, джинсы с высокой посадкой и минимум деталей. Но стоило вернуться в город, как она снова включила свой фирменный режим — сдержанный, продуманный, без лишнего шума.

Почему именно дафлкот? Всё совпало. Весна 2026 не про радикальные перемены. Она про пересборку гардероба и внимание к базе. Этот фасон даёт ощущение комфорта и стабильности. В нём нет жёстких линий или сложной архитектуры. Он мягко формирует силуэт и не давит. В такой вещи легко чувствовать себя уверенно.

При этом модель не выглядит устаревшей. Достаточно посмотреть, как она сочетается с денимом и плоской обувью. Магазины уже подхватили волну: можно найти укороченные версии, как у Кендалл, и более длинные варианты для классических образов.

Плюс практичность никто не отменял. Дафлкот легко вписывается и в образы с платьями, и в комплекты с широкими брюками. Он дружит с тонкими водолазками и объёмными свитерами. Уход не требует особых усилий, форма держится годами, а винтажные экземпляры со временем выглядят только интереснее.

В новом сезоне мода стала более сдержанной. Теперь в тренде не громкие заявления, а спокойная уверенность. И дафлкот отлично вписывается в эту атмосферу.