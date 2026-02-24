Чем хорош японский маникюр и кому его следует сделать

Мода на экстремальную длину, сложный дизайн и плотный гель-лак постепенно уступает место более спокойной эстетике. Все больше людей отказываются от постоянного покрытия и ищут способ сохранить аккуратный вид ногтей без лака.

© Freepik

На этом фоне японский маникюр снова стал востребованным. И нет, он появился вовсе не недавно, а несколько веков назад. Вместе с мастером по маникюру Полиной Гусевой разбираемся подробнее в японском маникюре и кому он подойдет.

Что такое японский маникюр, и чем он отличается от обычного

Японский маникюр — это система ухода за ногтевой пластиной и кожей рук с использованием натуральных составов. Его цель улучшить внешний вид ногтей без нанесения декоративного покрытия. В процессе в ногтевую пластину втирают специальные минеральные пасты и пудры, которые сглаживают поверхность и придают естественный блеск.

Метод появился несколько столетий назад и изначально строился на использовании природных компонентов: воска, масел, растительных экстрактов. Современные средства сохраняют тот же принцип бережное питание и полировка без агрессивного воздействия.

«Главное отличие японского маникюра от классического в фокусе процедуры. Классический маникюр направлен на форму и внешний эффект ногтя: удаление кутикулы, выравнивание длины, нанесение лака или геля. Японский подход сосредоточен на состоянии самой ногтевой пластины. Здесь не используют гель-лак, акрил и плотные покрытия, не применяют металлические режущие инструменты. Кутикулу не срезают, а размягчают и аккуратно отодвигают. Вместо финишного покрытия — полировка пастой и пудрой, которые создают аккуратный глянцевый блеск», — комментирует эксперт.

Может показаться, что японский маникюр лечит ноготь. Но это не так в медицинском смысле. Ногтевая пластина обновляется только по мере отрастания. Процедура делает этот период более комфортным: сглаживает неровности, уменьшает заметность расслоений и придает ухоженный вид.

Кому подходит японский маникюр

«Выбирайте японский маникюр, если хотите сделать перерыв после гель-лака или наращивания и сохранить аккуратность рук без покрытия. Процедура особенно подходит людям с тонкими, ломкими и слоящимися ногтями, а также, если вы придерживаетесь минималистичного стиля или ограничены строгим дресс-кодом», — отмечает Полина.

Японский маникюр подойдет и тем, кто избегает обрезной техники. Отсутствие срезов снижает риск травмирования кутикулы. Благодаря мягким формулам процедуру часто выбирают беременные и кормящие женщины. Противопоказаниями остаются грибковые поражения, онихолизис и другие заболевания ногтевой пластины. Также процедуру проводят осторожно при сильно истонченных ногтях, чтобы не усилить проблему чрезмерной полировкой.

После процедуры ногти становятся гладкими, ровными и блестящими. Появляется естественный глянец, который держится около 2-х недель. Пластина не утолщается, цвет остается натуральным, но выглядит более однородным и ухоженным. При регулярном выполнении (примерно раз в 2-3 недели) ногти меньше расслаиваются и выглядят аккуратно даже без дополнительного ухода.

Какие бывают виды японского маникюра

Существует два основных направления японского маникюра — P. Shine и Masura. В версии P. Shine процедура включает полноценный спа-этап: размягчение кутикулы в ванночке, использование травяных экстрактов и масел, массаж с питательными компонентами. Подобный формат занимает больше времени и особенно востребован в холодный сезон.

Masura называют сухим вариантом. В нем не используют ванночки, основной акцент делают на втирании паст и пудр и тщательной полировке. Процедура проходит быстрее, но сохраняет принцип натурального ухода и запечатывания ногтевой пластины. Оба вида завершаются массажем рук с кремом или маслом.

Плюсы и минусы японского маникюра

Как и все процедуры, японский маникюр имеет свои преимущества и недостатки.

Плюсы

Натуральные составы без агрессивных компонентов.

Аккуратный внешний вид ногтей без лака и геля.

Снижение ломкости и расслоения ногтевой пластины за счет полировки и запечатывания.

Бережная работа с кутикулой без срезов.

Подходит для периода восстановления после покрытия.

Накопительный эффект при регулярном выполнении.

Универсален для любого образа и дресс-кода.

Обычно дешевле сложных покрытий.

Минусы

Не подходит при заболеваниях ногтей.

Не предполагает яркого дизайна.

Выраженный эффект требует курса процедур.

При неправильной технике можно истончить ногтевую пластину.

Несовместим с гель-лаком и другими покрытиями.

Как делать японский маникюр

Сначала полностью удаляют старое покрытие. Гель-лак снимают специальными средствами, не сдирая его механически. После этого руки обрабатывают антисептиком и придают ногтям форму стеклянной или керамической пилкой.

Кутикула размягчается в теплой воде с добавлением соли или специальных средств либо обрабатывается маслом. Затем ее аккуратно отодвигают апельсиновой палочкой без использования ножниц и щипцов.

Поверхность ногтя аккуратно выравнивают бафом. Далее наносят минеральную пасту и мягкими движениями втирают ее замшевым или кожаным бафом. В составе пасты могут быть пчелиный воск, кератин, витамины и масла. После этого наносят минеральную пудру, которая закрепляет пасту и усиливает блеск. Пудру также втирают, не удаляя предыдущий слой.