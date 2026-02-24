«Ангел» Victoria's Secret опубликовала фото без одежды

«Ангел» Victoria's Secret и супермодель Адриана Лима снялась без одежды. Манекенщица разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

44-летняя Адриана Лима показала кадры, сделанные во время ее пребывания в Лос-Анджелесе. На одном из фото супермодель сидела в полотенце на кровати. Манекенщица позировала с мокрыми распущенными волосами и без макияжа.

© Газета.Ru

«Февраль в Лос-Анджелесе», — лаконично подписала пост знаменитость.

Несколько недель назад Адриана Лима приняла участие в новой рекламной кампании бренда Victoria's Secret. Супермодель примерила темно-синий комплект белья, который дополнила массивными серьгами-кольцами и черными кожаными сапогами на каблуках. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж с черными стрелками и нюдовой помадой. Манекенщица позировала вместе с коллегой Кэндис Свейнпол.

До этого Адриана Лима стала героиней нового выпуска испанского журнала Harper's Bazaar. На одной из обложек супермодель предстала в красном боди с объемными плечами и глубоким декольте. Образ манекенщицы дополнили перчатки в тон.