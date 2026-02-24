Звезда «Очень странных дел» отметила 22-летие в корсете и чулках

Звезда «Очень странных дел» и актриса Милли Бобби Браун в корсете отпраздновала свое 22-летие. Артистка выложила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Милли Бобби Браун организовала вечеринку в честь своего дня рождения. Для закрытого мероприятия актриса выбрала нежно-розовый корсет, белые короткие шорты с воланами, чулки и атласные туфли на каблуках. Артистка добавила к образу чокер с жемчугом, серьги, браслет и кольцо. Звезда «Очень странных дел» позировала с собранными в пучок волосами с прядями у лица и макияжем с черной подводкой, румянами и помадой.

В январе Милли Бобби Браун стала гостьей церемонии вручения премии Joy Awards в Эр-Рияде. Актриса выбрала серебристое макси-платье с глубоким декольте, которое было украшено белыми цветами. Артистка добавила к наряду массивные блестящие серьги. Знаменитость предстала на мероприятии с новой короткой стрижкой и макияжем с ярко-розовой помадой.

До этого Милли Бобби Браун снялась в лавандовом пушистом свитере, который сочетала с белыми микрошортами, колготками в тон и меховыми наушниками. Актриса позировала с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле с тушью, румянами и розовой помадой.