Супермодель и бизнесвумен Белла Хадид примерила образ чительницы из 1980-х. Фото опубликовано в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

29-летняя Белла Хадид стала героиней нового выпуска итальянского журнала Vogue. На обложке супермодель предстала в серо-зеленой рубашке, темном кардигане и юбке-карандаш. Манекенщица позировала с уложенными в локоны волосами и макияжем с черными стрелками и темно-розовой помадой. На других фото звезда подиумов была запечатлена в красном платье со шлейфом, желтой блузе и розовой юбке с разрезом и черном платье в пайетках. Автором съемки выступил фотограф Джиа Коппола.

© Газета.Ru

17 февраля Белла Хадид была замечена, когда выходила из магазина, который продает наркотическое средство — каннабис. Модель шла в сопровождении своего агента и лучшего друга Джозефа Торнтона-Аллана и собаки. Манекенщица была запечатлена в черной майке, легинсах, плаще и кроссовках. Звезда подиумов также надела очки и белые высокие носки.

До этого стало известно, что сестры Белла и Джиджи Хадид оказались замешаны в скандале с Джеффри Эпштейном. Согласно новым опубликованным министерством юстиции США документам, в одной из электронных переписок упоминаются модели.