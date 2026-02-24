Косметолог перечислил табу в уходе за волосами в морозы

Выход на мороз с влажными или тем более мокрыми волосами — главное табу холодного сезона. Об этом «Газете.Ru» рассказала ведущий бьюти-тренер, практикующий косметолог и эксперт Avon Россия Мария Долматова.

© Freepik

«Вода, замерзая, расширяется, что может повреждать кутикулу волоса — его внешний защитный слой. В результате волос становится более пористым, ломким и теряет эластичность. Кроме того, переохлаждение влажной кожи головы способно спровоцировать нарушение микроциркуляции и усиление чувствительности: появляются зуд, шелушение и признаки перхоти. В зимний период волосы необходимо полностью высушивать перед выходом на улицу, особенно уделяя внимание прикорневой зоне», — заявила эксперт.

Еще одна распространенная ошибка, по мнению Долматовой, — отказ от шапки ради сохранения укладки.

«При низких температурах сосуды кожи головы сужаются, ухудшается кровоснабжение волосяных фолликулов, что может усиливать сезонное выпадение волос и замедлять их рост», — рассказала косметолог.

Она посоветовала выбирать головные уборы из натуральных или смесовых тканей с мягкой подкладкой. Эксперт обратила внимание, что слишком тесные модели дополнительно нарушают микроциркуляцию, а синтетические материалы усиливают статическое электричество.

Для профилактики электризации волос Долматова рекомендовала использовать питательные или увлажняющие маски 1–2 раза в неделю, включить в уход несмываемые средства с антистатическим эффектом и по возможности увлажнять воздух в помещении.

«Перед выходом на улицу можно нанести на ладони каплю масла, флюида или сыворотки (буквально с рисовое зерно), растереть и аккуратно пройтись по поверхности волос. Это создаст тонкую защитную пленку и снизит статическое напряжение», — посоветовала эксперт.

Долматова также рекомендовала делать легкий ежедневный массаж головы подушечками пальцев в течение 3–5 минут. По ее словам, эта процедура стимулирует микроциркуляцию, улучшает питание волосяных фолликулов и способствует снижению сезонного выпадения. Дополнительно эксперт посоветовала использовать мягкие массажные щетки или специальные сыворотки для кожи головы с никотинамидом, кофеином или пептидами.

Косметолог рассказала, что из-за ношения шапки и перепадов температуры сальные железы могут работать активнее, а кожа головы — реагировать раздражением. При появлении зуда, ощущения «грязных корней» уже на следующий день или плотных чешуек она рекомендовала добавить в уход шампунь-пилинг или мягкий эксфолиант для кожи головы один раз в неделю.

«Такие продукты помогают удалить излишки себума, остатки стайлинга и ороговевшие клетки, снижая риск развития себорейного дерматита. При выраженной перхоти лучше использовать аптечные средства с противогрибковыми компонентами», — заявила Долматова.

Тем, кто хочет сохранить объем в холодный сезон, эксперт рекомендовала сушить волосы, наклонив голову вниз, использовать легкие муссы или спреи для прикорневого объема и выбирать более свободные модели шапок или капоры, которые меньше сдавливают прическу. Долматова подчеркнула, что важно избегать избыточного количества стайлинга: плотные лаки и гели в сочетании с шапкой утяжеляют волосы и усиливают загрязнение кожи головы.

Косметолог обратила внимание, что зимой волосы чаще путаются из-за трения о воротники, шарфы и плотные ткани верхней одежды, а также из-за сухости и повышения пористости стержня.

«Чем более обезвожен волос, тем сильнее приподнимаются чешуйки кутикулы, цепляясь друг за друга и образуя узлы. Чтобы снизить запутанность, важно использовать средства, формирующие защитный и сглаживающий слой. Несмываемые продукты с силиконами, керамидами и натуральными маслами помогают уменьшить трансэпидермальную потерю влаги из стержня волоса, сгладить кутикулу и защитить ее от холодного воздуха, облегчить расчесывание и снизить механические повреждения, а также предотвратить ломкость и сечение кончиков», — заявила Долматова.

Она объяснила, что современные силиконы при корректном подборе не перегружают волосы, а работают как защитная микропленка, снижая трение и минимизируя негативное воздействие окружающей среды. Наносить несмываемые средства, как утверждает эксперт, следует на длину и кончики перед каждой сушкой и дополнительно — перед выходом на улицу, особенно при температуре ниже нуля.