Принявшая ислам «первая вице-мисс Россия-2014», модель Анастасия Решетова снялась с крестом на шее. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати показала фото из Екатеринбурга, где посетила академию стрельбы, академию единоборств и спортивный квартал «Архангел Михаил». На размещенных кадрах она предстала в черном брючном костюме и белом топе. При этом 30-летняя блогерша дополнила образ цепочкой с указанным украшением.

Впервые о причинах перехода в ислам Решетова рассказала в июле 2021 года.