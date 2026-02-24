Названы самые модные моменты Олимпиады-2026

Редакторы New York Post (NYP) перечислили главные модные моменты прошедшей в Италии Олимпиады. Материал опубликован на сайте издания.

Униформу Монголии, которую уже не раз признавали стильной, вновь назвали одной из самых запоминающихся на прошедших играх 2026 года. Кроме того, нашумевшей стала форма Гаити, которую создавал итальянский лыжник Пьетро Виталини.

В список самых стильных также попала американка Алиса Лью, выигравшая золото в фигурном катании. Журналисты выделили ее золотистый наряд, в котором она выступала с произвольной программой. Еще одни яркие фигуристы — пара Лайлы Фир и Льюиса Гибсона, которые при создании номера и костюмов вдохновлялись стилем культовой группы Spice Girls.

Вдобавок редакторы обратили внимание на шапку ушанку рэпера Снуп Догга, который комментировал Олимпиаду. Стильным также прозвали вечернее черное платье Versace Шарлиз Терон, в котором она выступала с речью на церемонии открытия.

Ранее стало известно, что Vogue включил костюм российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпиаде в список лучших. Издание, в частности, отметило блузу спортсмена, подчеркнув, что она вписывается в тренд с недавних показов.