Спорт-шик на максималках: как и с чем носить толстовки этой весной

Они пережила спортзалы, дворовый нулевой шик, футбольные фан-трибуны, затем аккуратно перекочевали на подиумы — и там неожиданно прижилась.

Сегодня любая вещь из обширного семейства спортивной одежды — полноценная модная единица, которую носят с тем же вниманием, что и блейзер. Олимпийки, толстовки, худи и свитшоты совершенно справедливо признаны удобными и стилистически гибкими. Важно только одно — научиться воспринимать их в разных регистрах гардероба. Стилист Маша Ведерникова рассказала, как это сделать.

Минимализм: городская версия

Если классический и очень узнаваемый винтаж — явно не ваш вариант, стоит смотреть в сторону лаконичных моделей толстовок без логотипов и декоративных деталей. Это разнообразный монохром, матовая ткань, чистая линия плеча. «В таком исполнении олимпийка легко встраивается в базовый гардероб: с классическими брюками, лоферами, даже поверх рубашки. Получается удобный городской гибрид — на границе спорта и смарт кэжуал, где комфорт не спорит с трендами», — объясняет эксперт.

Толстовка под пиджак или пальто

Лучше всего она сочетается с моделями прямого лаконичного кроя: классическое мужское пальто-честерфилд, минималистичный оверсайз, двубортное с четким плечом, дафлкот, иногда — расслабленный реглан. Такие силуэты выдерживают спортивный слой и не конфликтуют с его объемом. А вот приталенные, подчеркнуто «собранные» пальто, особенно с мягкой линией плеча и выраженной талией, с толстовкой не дружат — слишком разный характер вещей: спорт начинает спорить с нарочитой элегантностью, и образ теряет цельность.

Игра контрастов

Самый модный прием — сталкивать олимпийку с вещами, которые изначально к спорту не имеют отношения. Она отлично смотрится с тренчем, юбкой-миди (да и мини тоже), строгими брюками. Контраст фактур и смыслов создает правильный глянцевый эффект. Главное — следить за силуэтом: если олимпийка объемная, низ лучше держать более узким, чтобы не получить слишком массивную фигуру.

Цвет как главный акцент

Весной толстовка часто берет на себя роль цветового центра образа. Изумруд, кобальт, винный, оранжевый — или, наоборот, сливочный, пастельные оттенки — палитра шире, чем у классических свитеров. В этом случае остальной комплект лучше оставлять спокойным: деним, серый, молочный, черный. Тогда цвет работает чисто и не превращается образ в карнавальный.