Турецкий секс-символ удивил неожиданным применением ножниц

Турецкий актер Бурак Озчивит рассказал, что всегда носит с собой в сумке личные ножницы. Неожиданным признанием он поделился в шоу Aleko in my bag.

По словам телезвезды, он уже 20 лет стрижет себя самостоятельно. Звезда «Черной любви» и «Великолепного века» подчеркнул, что привычка появилась еще в юности, а со временем применение своих инструментов стало для него ритуалом.

«Я окончил факультет искусств и, по сути, это для меня все стороны творчества. Стрижка ничем не отличается от написания картин. Я, кстати, и картины пишу. Для меня ножницы и кисть — это одно и то же», — отметил секс-символ и вызвал удивление у ведущего шоу.

Ранее Бурак Озчивит также признался в любви к русским сладостям. Он заявил, что поклонники так часто дарят ему конфеты, что они всегда лежат в его сумке.