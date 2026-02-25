Моника Беллуччи вышла на публику в рубашке и брючном костюме

Актриса Моника Беллуччи вышла на публику в брючном костюме. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

© globallookpress

61-летняя Моника Беллуччи продемонстрировала фигуру в черном брючном костюме, появившись на Неделе моды в Милане 24 февраля. Актриса также надела рубашку в тон, сапоги на каблуках и солнцезащитные очки. Артистка добавила к образу винную кожаную сумку. Знаменитость позировала перед фотографами с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.

© Газета.Ru

22 февраля Моника Беллуччи пришла на церемонию вручения премии BAFTA, которая состоялась в Лондоне. Актриса выбрала для закрытого светского мероприятия черное облегающее макси-платье с глубоким декольте. Артистка дополнила наряд туфлями на каблуках, колье, клатчем и кольцом. Знаменитость позировала с уложенными распущенными волосами и вечерним макияжем с темными тенями и помадой.

До этого Моника Беллуччи посетила гала-вечер в честь 200-летия старейшей французской газеты Le Figaro. Актриса позировала в «голом» топе и черном брючном костюме. Образ дополнило золотое ожерелье и бордовый клатч. Волосы ей выпрямили и сделали вечерний макияж.