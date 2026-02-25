«Зачем она расстегнулась?» Ютта Лердам взбудоражила пользователей Сети

Нидерландская конькобежка Ютта Лердам, которая победила на зимней Олимпиаде в Милане, в откровенном виде попала в объективы фотографов и вызвала споры в сети. Видео и комментарии появились в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) международного союза конькобежцев.

© globallookpress

Журналисты запечатлели 27-летнюю спортсменку в коньках и облегающем комбинезоне. При этом на размещенных кадрах видно, что она расстегнула верх костюма и продемонстрировала черный бюстгальтер.

© Lenta.ru

Пользователи сети разделились во мнениях по поводу внешнего вида Лердам на льду. По мнению некоторых юзеров, Лердам начала часто сексуализировать себя на публике. «Пусть хоть спорт останется здоровым по отношению к женщинам», «Зачем она расстегнулась? Там нечего показывать», «Когда прославилась благодаря порванным штанам», «Спортсмены не должны зарабатывать известность на своих голых телах», «Она красива, но не элегантна», — написали они.

В то же время были и те юзеры, которые восхитились фигурой и красотой олимпийской чемпионки: «Королева льда», «Красотка», «Невероятная женщина», «Всем бы 30-летним иметь такую форму», «Дыхание перехватывает от нее».

Ранее сообщалось, что в сети завирусилось видео конфуза Ютты Лердам с порванным костюмом на ягодицах.