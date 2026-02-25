Мадонна в откровенном виде помыла полы для рекламы Dolce & Gabbana

Американская певица Мадонна в откровенном виде помыла полы для рекламы итальянского бренда Dolce & Gabbana. Публикация появилась в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) американского фотографа и видеографа Стивена Кляйна.

67-летнюю знаменитость запечатлели в ультракороткой черной комбинации с глубоким декольте и туфлях на каблуках. Она позировала на мокром полу рядом с жестяным ведром, пока мимо нее из другого зала выбегали десятки мужчин и женщин. В качестве аксессуаров для нее подобрали перчатки для уборки и колье.

Ранее в феврале 67-летняя Мадонна в прозрачном белье и леопардовой шубе станцевала на камеру. Знаменитость исполнила движения под собственный хит Thief of Hearts.