Седина — это новый блонд: почему тонирование важнее закрашивания

«Седина — это новый блонд», — в один голос твердят стилисты. И это отличная новость: тренд на естественность наконец-то избавил нас от необходимости каждые три недели бежать в салон закрашивать корни. Благородное серебро может выглядеть как дорогой аксессуар, но есть нюанс: просто «перестать краситься» — стратегия, которая редко срабатывает на сто процентов, уверяет автор канала «Женщинам о красоте».

© ГлагоL

Главный страх — что седина прибавит лицу усталости. И это не беспочвенно, ведь натуральный седой волос — материал капризный. Чтобы он не выглядел неопрятно, ему нужно не плотное окрашивание, а грамотная поддержка — тонирование.

С чем приходится сталкиваться?

Желтый налет. Потеряв природный пигмент, волос становится пористым. Он как губка впитывает медь из водопроводной воды, пыль и остатки лака. В итоге чистое сияние превращается в грязноватый «ржавый» оттенок. Решается это просто: капля фиолетового или пепельного пигмента при тонировании мгновенно убирает желтизну. «Стеклянная» текстура. Седые пряди часто становятся жесткими и непослушными. Они хуже отражают свет и живут своей жизнью, отказываясь ложиться в прическу. Безаммиачное тонирование здесь работает как филлер: заполняет пустоты, сглаживает чешуйки и возвращает волосам мягкость. Температурный диссонанс. Иногда слишком холодное серебро «съедает» лицо, делая кожу бледной. Чтобы не выглядеть болезненно, мы добавляем в формулу немного перламутра или бежевых нюансов — это освежает тон кожи, сохраняя общую идею натуральности. Неравномерный цвет. Седина редко ложится идеально: обычно на висках она снежно-белая, а на затылке остаются темные пятна. Такое «соль с перцем» часто выглядит случайным. Полупрозрачное выравнивание цвета помогает мягко связать разные зоны в один гармоничный рисунок. Итоговый штрих — это блеск. Пустой волос плохо отражает свет, поэтому без ухода седина кажется матовой. Процедуры вроде глоссинга создают эффект зеркала, превращая обычную стрижку в ухоженный и «дорогой» образ.

Тонирование седины — это не попытка скрыть возраст. Это деликатная огранка, как легкий BB-крем, который делает кожу ровнее, не пряча ее. Ведь по-настоящему красивое серебро — это всегда результат правильного ухода, а не просто везение.

Седые волосы — не приговор, а выбор, уверяет «ГлагоL». Если не готовы к радикальному «арктическому блонду», есть временное решение — пена для закрашивания седины из мужской линейки. Пять минут, натуральные оттенки и никаких комков на голове. А для тех, кто решился, — длинный путь: стрижка, колорист, фиолетовый шампунь и макияж, чтобы седина не гасила лицо.