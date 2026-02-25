Популярный бренд выпустил сумку в виде анальной пробки

Популярный берлинский бренд Namilia выпустил сумку в виде секс-игрушки. Товар появился на сайте модной марки.

© Lenta.ru

Речь идет об аксессуаре в форме анальной пробки с пушистым хвостом из искусственного меха. Изделие выполнено из полиуретана и представлено в двух цветах — черном и серебристом. Стоимость новинки составляет 129 евро (11,6 тысячи рублей).

«Да, это именно то, что вы думаете. Смелый аксессуар, сочетающий фетишистскую эстетику и функциональный дизайн», — гласит описание товара.

В октябре прошлого года российский бренд «Убей скуку» предложил покупательницам обувь с непристойным дизайном. Тогда речь шла о кожаных черных сапогах с каблуком в виде мужских гениталий.