Определены малоизвестные осложнения после уколов для увеличения пениса

Пластический хирург Дэвид Шафер предупредил о малоизвестных осложнениях увеличения пениса филлерами. Его слова цитирует New York Post.

По словам Шафера, перед процедурой в основание пениса делают укол с местной анестезией, затем под кожу вводят самую плотную форму гиалуроновой кислоты. Процедура занимает около 30 минут, но после нее могут возникнуть серьезные побочные эффекты.

По словам врача, если человек в первую неделю после процедуры займется сексом, форма пениса может стать ассиметричной, кроме того, на нем могут появиться бугры. Чтобы избежать этого, врач призвал в течение этого срока регулярно массировать половой член, чтобы равномерно распределить филлер.

Шафер добавил, что введение филлеров связано с осложнением, при котором филлер блокирует приток крови к определенной области. Врач подчеркнул, что это очень опасное состояние, но врачам о нем хорошо известно и, как правило, они умеют избегать его.

Также врач предупредил, что серьезную угрозу для здоровья представляют некачественные материалы или несоблюдение правил гигиены во время процедуры.

Ранее пластический хирург Офелия Мхитарян предупредила, что коррекция формы пениса может также привести к повреждению нервов. По ее словам, это ведет к нарушению чувствительности.