Дерматолог подсказал, как справиться с капризами кожи с приходом весны

Весной кожа сталкивается с новыми вызовами: скачки температуры, более активное солнце и нехватка витаминов дают о себе знать. Поэтому привычный уход важно подстроить под сезон, чтобы кожа оставалась здоровой и выглядела ровно. Об этом рассказала врач-дерматолог, косметолог и трихолог Татьяна Егорова.

В беседе с изданием Pravda.Ru специалист отметила, что смена времени года – это стресс для кожи. Перепады температуры и дефицит полезных веществ усиливают нагрузку, поэтому весной стоит пересмотреть уход. Плотные зимние кремы лучше заменить на более легкие, но при этом обязательно оставить солнцезащитные средства.

В клинике в это время хорошо работают процедуры для выравнивания тона и восстановления кожи после зимы: мезотерапия с осветляющими компонентами или, например, курс фотоомоложения.

«Также важно проверить состояние организма – уровень железа, ферритина, витамина D, B12 и фолиевой кислоты. Эти показатели напрямую влияют на качество и внешний вид кожи», – рассказала Егорова.

Она также подчеркнула, что не все косметологические процедуры подходят для весенне-летнего периода. Из-за активного солнца кожа становится более уязвимой, поэтому от агрессивных вмешательств лучше отказаться. Особенно это касается процедур, затрагивающих глубокие слои кожи, и средств с активными компонентами, которые могут спровоцировать раздражение или пигментацию.

С появлением яркого солнца под запретом средства с ретинолом – даже если вы используете их вечером. Он задерживается в коже и может привести к пигментации.