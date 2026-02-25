Ирина Шейк кардинально сменила имидж

Супермодель Ирина Шейк в бюстгальтере снялась с кардинально новым имиджем. Манекенщица разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

40-летняя Ирина Шейк стала героиней нового выпуска французского журнала Harper's Bazaar. На обложке супермодель предстала в парике с черными взъерошенными волосами. Манекенщице также нанесли белую пудру на лицо, сделали черные стрелки и накрасили губы блеском. Звезда подиумов позировала в черном бюстгальтере, который был одет на свитер. Она также надела юбку из разных кусков ткани. Автором съемки выступил фотограф Вилли Вандерперре.

© Газета.Ru

14 февраля Ирина Шейк была запечатлена на пляже в Майами-Бич. Супермодель сфотографировали в мокром крошечном черном бикини, кепке в тон и солнцезащитных очках. Манекенщица появилась на публике с влажными распущенными волосами и без макияжа. Издание Daily Mail сообщило, что звезда подиумов отдыхала с 8-летней дочерью Леей.

До этого Ирина Шейк стала лицом новой рекламной кампании бренда Ermanno Scervino. На одном из фото супермодель предстала перед камерой в черной бюстгальтере, полурасстегнутой рубашке и кожаной юбке.