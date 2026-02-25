Глюкоза похвасталась фигурой в провокационном топе

Певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) снялась в провокационном топе. Знаменитость разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Газета.Ru

39-летняя Глюкоза предстала перед камерой в черном облегающем топе с вырезами, который сочетала с красной укороченной кожаной курткой. Певица позировала с уложенными волосами и макияжем с бордовыми тенями и нюдовой помадой.

«Скоро новая музыка», — сообщила под фото знаменитость.

На прошлой неделе Глюкоза рассказала в шоу Ксении Собчак «Что о тебе думают?» на платформе VK Видео, что ее мужу Александру Чистякову нравится ее новый образ.

«Это так круто — взять и сделать что-то по-другому, потому что все можно смыть за три секунды. Ему нравится, вообще мужчинам нравится, когда женщина меняется. Потому что так у него сразу много женщин, и все они в одной», — сказала Глюкоза.

Певица отметила, что ее предыдущий образ был не интересен общественности. По ее словам, после беременности у нее был «более попсовый период», который откликался ей меньше того, что она выпускает сейчас.

Знаменитость призналась, что новый стиль ей помог найти продюсер Slava Marlow, с которым они в 2023 году выпустили совместный трек.