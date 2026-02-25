В России стали массово скупать дешевые часы в стиле Cartier

Россияне стали массово скупать дешевый аналог часов Panthere от Cartier — спрос на модель от английского бренда Burker вырос на 217% за январь. Об этом «Газете.Ru» рассказали аналитики сервиса для заказа товаров популярных брендов из-за рубежа CDEK.Shopping.

Эксперты отметили, что бренду Burker удалось обогнать Cartier в категории часов — в моменте заказы бюджетного аналога превысили показатели французской марки вдвое (+52%). По словам аналитиков, сейчас Burker удерживает незначительное лидерство, обгоняя Cartier на 14%.

Специалисты рассказали, что самой продаваемой моделью стали часы Burker Macy Gold, которые напоминают изделие Panthere от Cartier.

Аналитики также отметили, что возникла тенденция приобретать часы бюджетнее: на распродажи 11/11 и Черную пятницу продажи изделий увеличились на 31%.

До этого стало известно, что украшение на День всех влюбленных остается одним из самых популярных презентов. При этом треть девушек перепродает или передаривает изделия, подаренные на праздник.

По словам специалистов CDEK.Shopping, основные причины — неудачный дизайн, несовпадение со стилем одежды, неправильный размер или ассоциации с прошлыми отношениями.

Многие девушки заявили, что хотят украшения-сюрприз, но почти половина хотя бы раз была расстроена из-за неудачно выбранного подарка.