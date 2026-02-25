Звезда «Ералаша» поделилась секретом красоты на фото без макияжа

Российская актриса Анна Цуканова-Котт показала естественную внешность на фото в кабинете косметолога и раскрыла секреты красоты. Публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя звезда юмористического киножурнала «Ералаш» запечатлела себя без макияжа, демонстрируя пигментацию на коже. При этом Цуканова-Котт рассказала о процедурах, к которым она прибегает для улучшения внешности.

«10 шипучих уколов в лицо, и у меня разгладилась и подтянулась кожа + bbl с насадкой "акне" (избавляюсь от пятнышек постакне)», — рассказала она.

Ранее в феврале звезда «Ералаша» раскрыла секреты стройности на фото в купальнике. Так, она объяснила, что старается есть два раза в день в 13 и 17 часов. Однако артистка уточнила, что в ее рационе регулярно присутствуют перекусы.