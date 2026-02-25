Как собрать образ, используя цвет black charry

Каждый сезон мода выбирает свой темный акцент — цвет, который одновременно выглядит насыщенно и дорого — и подходит всем. В этом году таким оттенком стал Black Cherry — густой, винно-вишневый, до почти черного при слабом или вечернем свете и глубокий ягодный при дневном.

© Freepik

Он работает тоньше и интереснее, чем классический бордо, и мягче, чем чистый черный. В нем есть глубина, но нет тяжести. Именно поэтому дизайнеры активно выводят его в верхнюю одежду, кожу, трикотаж и аксессуары — как главный цветовой якорь образа. Стилист Алина Лобанова рассказала, как и с чем будем носить бордовый этой весной.

Тотал-лук: эффект дорогой монохромности

Самый сильный прием — собрать образ полностью в оттенках Black Cherry. Разные фактуры — кожа, шерсть, шелк, кашемир — создают глубину, даже если цвет один.

«Такой монохром выглядит особенно статусно: он работает на полутонах, да еще и прибавляет визуально стройности. Важно лишь следить, чтобы оттенки не расходились слишком резко — пусть разница будет в текстуре, а не в температуре цвета», — предлагает эксперт.

С базовой палитрой

Если тотал-лук кажется слишком драматичным, Black Cherry отлично интегрируется в нейтральный гардероб. Серый, молочный, графит, темно-синий, угольно-черный — все они подчеркивают его глубину. Особенно эффектно сочетание с холодным серым и кремовым: цвет становится акцентом, но не перегружает образ. А как нарядно он смотрится с алым!

В коже и фактурных материалах

Один из самых выигрышных способов носить оттенок — через кожу: жакеты, юбки, брюки, плащи.

«В глянцевой или полуматовой фактуре Black Cherry раскрывается максимально глубоко. Альтернатива — бархат, вельвет, плотный трикотаж. Вообще, чем сложнее поверхность ткани, тем богаче выглядит цвет», — говорит стилист.

Через аксессуары

Тем, кто не готов к крупным цветовым блокам, проще всего начать с деталей: сумка, ремень, обувь, перчатки. Black Cherry в аксессуарах работает как полноценная замена черному — но выглядит мягче и интереснее, особенно в сочетании с базовым бежевым, графитом или денимом.

Контраст со светлым

Еще один выразительный прием — сталкивать оттенок с максимально светлой базой: сливочный, айвори, светло-серый, пудровый. На таком фоне Black Cherry выглядит насыщеннее и чище. Образ получается графичным, но не жестким — в отличие от черно-белой классики.