Весна-2026: какие цвета маникюра будут в тренде

Февраль еще держит позиции, но до весны остаются считанные дни. Весна — это всегда про обновление, и проще всего начать его с деталей. Новый оттенок на ногтях способен освежить образ не хуже стрижки или смены гардероба.

В сезоне весна-2026 палитра получилась разнообразной: от почти прозрачных базовых тонов до насыщенных темных и ярких акцентов. Если еще не знаете, какой маникюр на весну сделать первым, вот вам наши варианты.

Чистый нюд: ухоженность без лишнего акцента

Полупрозрачные молочные, персиковые и нежно-розовые оттенки остаются фаворитами. Нюдовый маникюр всегда выглядит аккуратно, подчеркивает естественную красоту ногтей и подходит к любому стилю. Идеальный вариант для любителей минимализма и максимально естественного покрытия. Нюд гармонично смотрится на любой длине — от коротких аккуратных форм до длинных миндалевидных ногтей.

Cloud Dancer: мягкий белый нового сезона

Среди светлых оттенков выделяется чистый, но не резкий белый — мягкий, воздушный, без холодной графичности. Он выглядит современно и отдает дань институту Pantone. Цвет хорош как самостоятельное покрытие, особенно на коротких ногтях. При желании его можно дополнить деликатным шиммером или легким блеском, но даже без декора он выглядит завершенным и аккуратным.

Дымчатый голубой: спокойный акцент

Если в прошлые сезоны преобладали чистые, яркие голубые оттенки лака, то весной-2026 в фокусе приглушенные варианты. Дымчатый голубой — главный представитель этой тенденции. Он смотрится современно, не перетягивает внимание на себя, но при этом добавляет образу свежести.

Деним: спокойный и универсальный

Оттенок, вдохновленный цветом классических джинсов, уверенно вошел в нейл-тренды. Деним — это нейтральный сине-серый тон, который выглядит свежо и современно. Он подходит, если вы хотите отойти от привычной базы, но не готовы к ярким экспериментам. Деним легко вписывается в повседневные образы и хорошо смотрится на любой длине ногтей.

Васильковый: насыщенный, но сдержанный

Если хочется чего-то понасыщеннее, обратите внимание на васильковый. Глубокий оттенок синего с благородным подтоном. Он выразительный, но не агрессивный. Васильковый одинаково хорошо смотрится на коротких и длинных ногтях и подходит как для однотонного покрытия, так и для минималистичного дизайна.

Черный: возвращение темной классики

Тренд на эстетику 1990-х продолжает набирать обороты, и черный однотон снова выходит в лидеры. Это лаконичный, графичный и универсальный вариант. Черный особенно хорош, если вы долгое время предпочитали светлый лак, но уже устали от него и хочется чего-то новенького.

Ягодные оттенки: сочная альтернатива красному

Классический красный остается вне времени и пространства, но весной 2026 внимание смещается к ягодной палитре. Малиновый, вишневый, оттенки спелых ягод выглядят насыщенно, но не вызывающе. Хороший выбор для всех. Ягодные оттенки универсальны и уместны как в повседневном образе, так и в более вечернем варианте.

Оранжевый: самый жизнерадостный выбор

Неожиданный герой сезона — оранжевый. Он стал ответом на желание добавить в образ больше энергии и тепла. В тренде разные варианты: сочный апельсиновый, яркий морковный и более спокойный терракотовый. Такой маникюр станет акцентом и подойдет вам, если не боитесь привлекать к себе лишнее внимание.

Коричневый: новый универсал

Землистая гамма окончательно закрепилась в нейл-дизайне. Шоколадный, кофейный, оттенок мокко — практически любой коричневый сейчас выглядит актуально. Коричневые оттенки легко сочетаются с базовым гардеробом и могут стать альтернативой черному. Коричневый уместен в однотонном варианте и не требует сложного дизайна, чтобы выглядеть стильно.

Millennial pink: нежное возвращение

Светло-розовый, который несколько лет назад был на пике популярности, снова в тренде. Он мягкий, универсальный и хорошо вписывается в весеннее настроение. Millennial pink подходит в качестве самостоятельного покрытия и как база для френча или минималистичных деталей. Он выглядит романтично, но не инфантильно, и легко сочетается с любым стилем.

Зеленая палитра: от шартреза до хвои

Весна 2026 дает свободу всем оттенкам зеленого. В тренде и яркий шартрез с желтоватым подтоном, и глубокий изумрудный, и насыщенный хвойный. Зеленый сам по себе выглядит выразительно (и плюсом успокаивает нервную систему), поэтому чаще всего его выбирают в однотонном исполнении. При желании можно добавить аккуратную графику или минимальный декор, но цвет не нуждается в сложных элементах.