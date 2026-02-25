Коллаген из продуктов: натуральные способы сохранить молодость кожи

Все мы хотим как можно дольше оставаться молодыми и красивыми. И, конечно, в первую очередь это касается нашей кожи. С возрастом она теряет упругость, появляются морщинки, цвет лица становится тусклым. Одна из главных причин этих изменений — снижение выработки коллагена, белка, который отвечает за эластичность и прочность нашей кожи.

Многие сразу подумают о кремах, инъекциях и других косметических процедурах. Но что, если мы скажем, что можно значительно улучшить состояние кожи, просто пересмотрев свой рацион? Да-да, коллаген можно получать не только из баночек, но и из самых обычных продуктов! Каких? Рассказывает косметолог, остеотерапевт Людмила Елисавецкая.

«Меня, как специалиста по омоложению, часто спрашивают: „Какой крем лучше всего разглаживает морщины?“ или „Какую добавку с коллагеном выбрать?“. И каждый раз я возвращаю клиентов к фундаменту — к их тарелке. Потому что никакой самый дорогой крем не заставит кожу вырабатывать коллаген, если у организма просто нет на это „стройматериалов“», — рассказывает специалист.

После 25-30 лет синтез коллагена неумолимо снижается. Кожа истончается, теряет упругость, появляются морщины. Но, как уверяет наш эксперт, мы можем повлиять на этот процесс изнутри, используя силу натуральных продуктов. Давайте разберемся, как составить меню, которое станет вашим эликсиром молодости.

Разрушаем главный миф

Многие думают: съел холодец — коллаген пошел прямо в кожу. Это не так.

«Коллаген из еды — это крупный белок, который в желудочно-кишечном тракте расщепляется на аминокислоты. И вот из этих аминокислот наш организм уже строит свой собственный коллаген. Поэтому наша задача — дать телу полный спектр „кирпичиков“ и „прорабов“, которые помогут их правильно уложить», — поясняет косметолог.

Стройматериалы: что должно быть в тарелке

Лучший источник аминокислот глицина и пролина — это соединительные ткани животных. Именно поэтому наш эксперт настоятельно рекомендует есть следующие продукты:

Костный бульон — это не просто суп, а концентрированный эликсир. Варите его не менее 10-12 часов из говяжьих или куриных костей с хрящиками. Добавляйте в соусы или просто пейте как согревающий напиток. Рыба с кожей и мелкие рыбные консервы (с костями) — морской коллаген считается наиболее биодоступным. Скумбрия, лосось, сардины — отличный выбор. Куриные хрящи и голени — в них очень много коллагена II типа, который полезен не только для кожи, но и для суставов.

«Прорабы»: без них стройка не начнется

Даже если вы едите много белка, без кофакторов синтез коллагена застопорится.

Витамин С. Это абсолютный маст-хэв. Без него аминокислоты просто не «свяжутся» в правильные спирали коллагена.

«Добавляйте в рацион болгарский перец, квашеную капусту (чемпион по содержанию!), киви и цитрусовые. Рекомендую: запивайте мясное блюдо стаканом воды с лимоном — это и вкусно, и полезно», — подчеркивает косметолог.

Цинк и медь. Цинк (тыквенные семечки, чечевица, говядина) отвечает за деление клеток и обновление кожи. Медь (печень, шоколад, орехи) укрепляет эластиновые волокна.

Враги, которые крадут молодость

Никакое питание не поможет, если вы каждый день разрушаете коллаген изнутри. Главный враг — сахар. Людмила:

«Процесс гликации, при котором молекулы глюкозы буквально „карамелизуют“ коллагеновые волокна, делает их жесткими и ломкими. Кожа желтеет и теряет упругость. Если хотите молодость — сократите сахар и рафинированные углеводы до минимума».

Нужно помнить, кожа — это зеркало того, что происходит внутри вас. Начните кормить свой коллаген правильно, и результат не заставит себя ждать: у вас появится сияние, упругость и здоровый цвет лица без дорогостоящих процедур и кремов.