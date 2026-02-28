Актриса Пенелопа Крус в платье с глубоким декольте вышла на публику

Актриса Пенелопа Крус вышла на публику во время премьеры фильма «Невеста». Об этом сообщает WMagazine.

51-летняя Пенелопа Крус появилась на публике в черном облегающем платье с блестками и рукавами с красными перьями. Волосы актрисе уложили мягкими локонами и сделали вечерний макияж.

В конце января знаменитость посетила показ бренда Chanel в Париже. Пенелопа Крус появилась на публике с обновленным имиджем: теплым тоном волос и стрижкой. Актриса предпочла для выхода полупрозрачное черное платье из тонкого трикотажа и кардиган. Образ дополнили туфли из кожи и сумка-клатч.

До этого Пенелопа Крус стала героиней нового выпуска китайского журнала W Magazine. Актриса предстала на обложке в белой блузе с короткими рукавами, которая дополнила ярко-красную макси-юбку с перьями. Артистке уложили распущенные волосы и сделали макияж с черной подводкой и помадой.

Ранее Пенелопа Крус в полупрозрачном кардигане и юбке снялась для глянца.