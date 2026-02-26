Стилист назвал главный модный прием 2026 года

Стилист Влад Лисовец назвал главный модный прием 2026 года. Об этом он написал в личном блоге.

«Мода – это не только цвета и силуэты, это еще и то, какая одежда на ощупь. В сезоне Весна Лето 26 именно фактура выходит на первый план. <...> Весной 26-го палитра для самовыражения расширяется благодаря активному использованию самых разных тканей: словно фольга, ткани из люрекса, кожа лаковая, кожа матовая, бахрома, бахрома в виде цветов, напоминающих астры, одежда в технике кроше, перья, мех, крупные и мелкие пайетки, бархат, органза, жаккард — в общем любые ткани, вызывающие желание прикоснуться к вам, чтобы понять, как это сделано», — написала Лисовец.

До этого Владислав Лисовец перечислил самые трендовые прически зимы. Он посоветовал придавать волосам большей легкости и небрежности. Среди трендовых стрижек он выделил шегги, маллет, рваный каскад и каре.

