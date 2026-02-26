Назван главный враг волос

Дерматолог Синтия Гедес предостерегла от привычки мыть голову горячей водой: по словам специалиста, это разрушает защитный слой кожи и может привести к шелушению и избыточной жирности. Вместо горячей воды врач рекомендует использовать теплую или прохладную, чтобы сохранить здоровье волос и кожи головы.

Врач-дерматолог Синтия Гедес объяснила, почему мытье головы горячей водой может обернуться проблемами. По ее словам, высокая температура агрессивно смывает кожное сало (себум), которое выполняет роль естественного барьера, защищающего эпидермис от пересыхания и инфекций. Когда этот слой нарушается, кожа головы становится сухой, начинает шелушиться и появляется раздражение. Особенно чувствительны к такому воздействию люди с изначально сухой или склонной к дерматитам кожей.

Более того, горячая вода запускает так называемый эффект рикошета: сальные железы, пытаясь компенсировать потерю смазки, начинают работать в усиленном режиме. В итоге волосы быстрее становятся жирными у корней, а кончики при этом остаются пересушенными.

Этот дисбаланс может усугубить перхоть — как сухую, так и жирную. К тому же, как отмечают трихологи, высокая температура повреждает кутикулу волоса, делая его ломким и тусклым.

Специалист в интервью бразильскому изданию Terra советует выбирать для мытья головы теплую воду (около 35–40 градусов), а завершать процедуру прохладным ополаскиванием — это поможет закрыть чешуйки и придать волосам блеск. Любителям действительно горячего душа стоит знать, что кожа головы не менее нежна, чем кожа лица, и требует бережного отношения.

«Если после мытья вы чувствуете стянутость или замечаете усиленное выпадение волос, возможно, стоит сделать воду прохладнее», — резюмировала Гедес.

