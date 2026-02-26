Дизайнер представил кепки в виде женской груди и вызвал ажиотаж в Cети

Известный дизайнер Дэвид Делаханти показал кепки необычного дизайна и вызвал ажиотаж в сети. Снимки и комментарии появились на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Модельер опубликовал фото головных уборов в виде женской груди. В коллекции они представлены в двух оттенках, а также с пирсингом-штангой и кольцом. По словам дизайнера, предположительно, продажи кепок стартуют в следующем месяце.

Публикация набрала 98,7 тысячи лайков. Пользователи сети обсудили новинку Делаханти в комментариях:

«Эти кепки просто безумны», «Я бы носил это каждый день», «Забери мои деньги», «Кепка Карди Би», «На минуту подумал, что это грецкие орехи».

Среди восторженных потенциальных покупателей оказалась британская супермодель и актриса Кара Делевинь.

«Мне это нужно!» — написала она.

Ранее сообщалось, что британский бренд выпустил ко Дню святого Валентина исчезающие стринги и озадачил клиентов.