Как выполнить модный макияж в винных оттенках: советы визажиста

Глубокий винный оттенок — один из самых эффектных акцентов сезона. Это цвет плотный, взрослый, с глубинным сексуальным подтекстом. В зависимости от тона он может выглядеть сдержанно или драматично, но всегда — выразительно.

Винные оттенки любят баланс, четкость и чистую кожу — и, разумеется, безупречно подготовленные губы. Визажист Любовь Брусницына рассказала, как подобрать средства и на что обратить внимание прежде всего.

Подготовка кожи: фон важнее цвета

Темные пигменты всегда подчеркивают неровности и сухость. Поэтому без ровного, увлажненного основания макияж будет выглядеть тяжелым и неряшливым.

«Легкий тон с естественным финишем, точечная коррекция и аккуратный контур скул — этого вполне достаточно. Сияние должно быть умеренным: глянцевая кожа плюс винные губы легко уходят в избыточность и театральность», — предупреждает эксперт.

Винные губы — главный акцент

Самый очевидный вариант — помада оттенка бургунди или темной вишни. Чтобы цвет выглядел благородно, важен контур. Карандаш в тон, четкая линия, аккуратное заполнение. Текстура — может быть как матовой, так и сатиновой, глянец допустим, но только при минимальном макияже глаз. Если оттенок кажется слишком насыщенным, его можно наносить прямо пальцами — легкой вуалью, без плотного слоя. И не забудьте: если кожа губ сухая и потрескавшаяся, предварительно их нужно хорошенько увлажнить, иначе весь макияж — насмарку.

Смоки в винной гамме

Винные и сливовые тени — альтернатива классическому черному смоки. Они мягче подчеркивают взгляд и подходят большинству оттенков глаз.

«Лучше выбирать глубокие, холодные пигменты и хорошо растушевывать границы. Линия ресниц может быть усилена темно-коричневым или бордовым карандашом — это даст глубину без графической жесткости. Кстати, тушь вполне может быть тоже глубокого винного оттенка — особенно красиво для зеленых и карих глаз», — советует визажист.

Баланс с остальными зонами

Если акцент на губах — глаза остаются спокойными: тушь, легкая растушевка, никаких четких стрелок. Если винный цвет в макияже глаз — губы лучше оставить нейтральными: бежево-розовый, приглушенный нюд, прозрачный бальзам. Винный любит пространство, это очень эгоистичный цвет — когда его слишком много, он начинает утяжелять лицо.

Оттенок под тон кожи

Теплый подтон кожи лучше сочетается с оттенками, уходящими в кирпично-винную гамму, холодный — с более сливовыми и ягодными. Перед покупкой стоит протестировать цвет при дневном свете: в магазине освещение часто делает винный ярче и теплее, чем он выглядит на улице.