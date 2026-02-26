Какие кроссовки будут в моде весной 2026

После нескольких лет аккуратной базы и универсальных моделей, которые подходили ко всему и не спорили ни с чем, мода наконец-то меняет тон. Весной 2026 кроссовки перестают быть удобной парой на каждый день и возвращаются в статус полноценного акцента.

Подиумы сезона весна-лето 2026 и свежий стритстайл показывают: нас ждет время контрастов. Рядом существуют ретро-силуэты и утилитарные трекинговые пары, нарядные модели с вышивкой и почти аскетичные тканевые кеды. Рассказываем, какие модели кроссовок будут особенно актуальны этой весной.

Slim runners: тонкий силуэт вместо массивной подошвы

После долгого господства объемных dad sneakers в фокусе оказываются изящные беговые силуэты. Вдохновение дизайнеры черпают в моделях 70-х и 90-х: узкий корпус, аккуратная шнуровка, тонкая, почти плоская подошва. На подиумах Miu Miu, Fendi и Prada кроссовки Slim runners выглядели без лишнего объема и без агрессивных деталей.

Модель кроссовое легко вписываются в городской гардероб: они работают с прямыми брюками, мини-юбками, трикотажными платьями, подчеркивая силуэт, а не утяжеляя его. За счет тонкой подошвы образ становится более вытянутым и аккуратным. Выбирайте модель Slim runners, если устали от громоздкости, но не готовы отказаться от спортивной эстетики.

Возвращение низких белых кед

Белая спортивная обувь никогда не исчезала полностью, но весной 2026 в центре внимания конкретная модель — лаконичные тканевые низкие кеды. Чистая форма, минимум декора, тонкая подошва и ощущение продуманной простоты. Например, на показе Celine такие кеды сочетались с тренчами, свободными брюками и вышитыми мини, создавая собранный, но расслабленный образ. Белые тканевые кеды не перетягивают внимание на себя, а структурируют весь комплект. Особенно выигрышно они смотрятся в монохромных образах и в сочетании с классическими силуэтами.

Sneakerina: балетная пластика в спортивной версии

Гибрид балеток и кроссовок окончательно закрепился в модной повестке. Sneakerina с мягкой формой, атласной фактурой, лентами и деликатными отсылками к пуантам уверенно переходит из прошлого сезона в весну 2026. Новые интерпретации представили Prada и Simone Rocha, а стритстайл подтвердил жизнеспособность тренда вне подиума. Sneakerina — это удобная альтернатива балеткам и одновременно более изящная версия спортивной обуви. Такие модели хорошо работают с юбками миди, прозрачными тканями, легкими костюмами. Они добавляют образу женственность, не жертвуя комфортом.

Цвет на максимум: кроссовки как главный акцент

Минимализм отходит на второй план, уступая место насыщенным оттенкам. Весной 2026 дизайнеры делают ставку на яркие цвета: алый, ультрамарин, лаймовый, канареечно-желтый. На показах Fendi, Dries Van Noten и Lacoste такие пары не выглядели случайным акцентом. Они становились полноценной частью сложных образов. Яркие кроссовки можно встроить в нейтральный тотал-лук, чтобы добавить энергии, или, наоборот, усилить ими уже насыщенный комплект.

Gorpcore 2.0: функциональность без компромиссов

Эстетика активного отдыха окончательно закрепилась в повседневной моде. Трекинговые модели с технологичными материалами, сложной подошвой и продуманной эргономикой продолжают занимать сильные позиции. Salomon, Off-White и Cecilie Bahnsen предлагают версии, которые сочетают функциональность и более утонченный дизайн. Такие кроссовки давно вышли за пределы походных маршрутов. Их носят с юбками, строгими пальто и даже костюмами. Весной 2026 утилитарность воспринимается как норма — практичность больше не требует оправданий.

Гибриды: спорт встречается с классикой

Весна 2026 — время экспериментов с формой. Дизайнеры активно смешивают коды: лоферы на спортивной подошве, асимметричная шнуровка, резиновые мысы, футуристичные пропорции. На показах Calvin Klein Collection и Loewe гибридные модели выглядели особенно продуманно. Спорт-шик получил более интеллектуальное прочтение. Гибриды становятся связующим звеном между строгим гардеробом и расслабленной эстетикой. Это попытка переосмыслить привычные формы.

Фэнси-кроссовки: спорт с вечерним настроением

На фоне усталости от предельно чистых образов дизайнеры предлагают более декоративный подход. Вышивка, гобеленовые ткани, пайетки, фактурные вставки — элементы, которые раньше ассоциировались с вечерней обувью, переходят в спортивный сегмент. Valentino и Louis Vuitton показывают, что кроссовки могут выглядеть нарядно и при этом оставаться функциональными. Отдельного внимания заслуживают коллаборации вроде Adidas x Wales Bonner, где спортивная база соединяется с декоративной эстетикой.

Коричневая замша: ретро-настроение сезона

Если говорить о ключевом материале весны 2026, то это замша. А главный оттенок — глубокий коричневый. Отсылки к 70-м читаются и в силуэтах, и в цветовой палитре. На подиумах Prada и Bottega Veneta кроссовки из коричневой замши выглядели особенно выразительно. Коричневая замша универсальна: она легко сочетается с денимом, трикотажем, костюмной группой. Это удачный баланс между ностальгией и современностью, который делает кроссовки менее спортивными и более универсальными к любому гардеробу.