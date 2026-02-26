Российская модель прошлась по подиуму на показе Prada

Российская модель Алина Миллер прошлась по подиуму на показе модного дома Prada. Снимки с дефиле публикует Vogue.

Помимо Миллер, в показе участвовала и манекенщица Белла Хадид. Участницы шоу представляли осенние коллекции авторства Миуччи Прада и Рафа Симонса.

Ранее попавшая на обложку Vogue российская модель Алла Брулетова также дебютировала в показе иностранного бренда Natasha Zinko. Россиянка поделилась видео с показа и в описании к нему рассказала, что впервые вышла на подиум в качестве модели. Кроме того, манекенщица отметила, что в нее никто не верил из-за низкого роста.