Фэшн-блогер рассказал, зачем нужна треугольная вставка на свитшотах

Фэшн-блогер Алекс Ма из США раскрыл секрет треугольной вставки на свитшотах. Видео появилось в его TikTok-аккаунте.

© Freepik

По словам мужчины, указанную хлопковую кофту с V-образной вставкой на горловине в 1926 году представил бренд Russell Athletic. Предмет гардероба предназначался для замены шерстяной одежды игроков в американский футбол, а вставка из ткани была нужна в первую очередь для впитывания пота в области шеи и ключиц.

Кроме того, данный элемент, выполненный из эластичного материала, растягивался, позволяя спортсмену надевать свитшот, несмотря на шлем на голове. В свою очередь, в обычной жизни указанная особенность помогала защитить от деформации ворот кофты.

Однако в настоящее время многие изготовители пренебрегают функциональностью одежды и делают упомянутую треугольную деталь декоративной.

«Настоящая V-образная вставка означает, что бренд подумал о конструкции, истории и качестве. Фейковая значит, что марка скопировала внешний вид, не понимая и не заботясь о том, зачем эта деталь вообще нужна. Это разница между продуманным дизайном и дешевой подделкой», — заключил Ма.

