Россиянам объяснили, почему выращенный бриллиант — настоящий

Если кристалл обладает тем же химическим составом и той же кристаллической структурой, перед нами алмаз — независимо от того, сформировался он в недрах земли или был выращен в лабораторных условиях. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель товарного направления в «585 Золотой» Анна Лисовец развеивает миф.

© РИА Новости

«Современные технологии позволяют воспроизводить природный процесс формирования алмаза. Используются два основных метода — HPHT (высокое давление и высокая температура) и CVD (химическое осаждение из газовой фазы). В обоих случаях создаются условия, при которых атомы углерода выстраиваются в ту же самую кристаллическую решетку, что и в природном камне», — рассказала эксперт.

Она также добавила, что в результате получается кристалл с идентичными физическими и химическими свойствами.

«Его твердость по шкале Мооса — 10 баллов, показатель преломления света, плотность и теплопроводность соответствуют характеристикам природного алмаза. Это не имитация и не заменитель, а тот же самый материал по своей сути. Принципиально важно отличать выращенные бриллианты от камней-аналогов — например, фианита или муассанита. Визуально они могут быть похожи, но них иной химический состав и иная структура, поэтому они относятся к другим материалам. Выращенный бриллиант — это углерод в алмазной форме, как и природный камень», — высказалась Анна Лисовец.

Эксперт перечислила единые стандарты сертификации.

«Качество бриллианта определяется не происхождением, а его характеристиками. И природные, и выращенные камни оцениваются по единой международной системе 4C: цвет (Color), чистота (Clarity), огранка (Cut) и масса в каратах (Carat). Сертификационные лаборатории проводят экспертизу по тем же стандартам, фиксируя объективные параметры кристалла. В документе обязательно указывается происхождение — природное или лабораторное, — однако шкалы оценки цвета, чистоты и огранки остаются одинаковыми», — отметила руководитель товарного направления.

И в заключение Лисовец заявила, что выращенный бриллиант, как и природный, проходит полноценную профессиональную проверку и получает документ, подтверждающий его характеристики.